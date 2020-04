Bombeiros de Cascais reabrem depois da Covid-19 lhes ter fechado as portas

Veja também:

Os voluntários de Cascais reabrem este sábado, precisamente uma semana depois de terem suspendido a actividade, por causa de três casos positivos de infecção.

Desconfia-se que foi o transporte de um idoso de nacionalidade estrangeira para o Hospital de Cascais, que mais tarde acabou por morrer vitima de Covid-19, que terá estado na origem do contágio. Os testes realizados à equipa em causa detectaram dois casos positivos e, uns dias mais tarde, um terceiro. Todos bombeiros, homens, com idades entre os 24 e os 39 anos.

O quartel fechou na madrugada de dia 4 de abril, logo que chegaram os resultados dos testes. Mas apenas ao publico e ao serviço, porque os envolvidos não foram para casa. Dois dos bombeiros infectados estão em tratamento dentro do próprio quartel, mais concretamente na camarata feminina, e os outros 12 elementos que faziam parte do mesmo turno nesse dia ficaram em isolamento profilático numa outra camarata. Todos deram negativo nos testes que realizaram, mas todos decidiram ficar em solidariedade com os colegas infectados.

Deste grupo maior, que já vai passar o fim de semana da Páscoa em casa, fazem parte o comandante e o adjunto da corporação. Durante uma semana, os colegas no exterior encarregaram-se de lhes fazer chegar tudo o que precisaram, em especial a alimentação.

O terceiro bombeiro infectado está a cumprir a fase de tratamento em casa.

Quartel reabre, mas o isolamento para tratamento continua

Depois da desinfecção interior e exterior do edifício realizada durante a semana, a direcção dos voluntários de Cascais recebeu da autoridade de saúde local a necessária autorização para regressar à normalidade. Os serviços serão retomados a partir das 7h00 da manhã deste sábado, dia 11, com excepção das duas ambulâncias de socorro pré-hospitalar, que foram entretanto transferidas para o complexo de piscinas daquele corpo de bombeiros. Ao serviço regressam todos os outros 30 elementos que estiveram em casa a aguardar a reabertura das instalações.

Dentro das instalações vão continuar no entanto os dois bombeiros infectados, na mesma camarata agora transformada em zona de isolamento, tal como consta no plano de contingência do próprio quartel.

Único quartel fechado, mas não o único com casos positivos

Cascais foi o primeiro e único quartel a fechar portas, mas um pouco por todo o país há nesta altura 85 bombeiros infectados com o novo coronavirus e 542 em isolamento profilatico. Em sentido inverso, já são 853 os que regressaram ao trabalho depois de cumprirem períodos de quarentena ou mesmo de tratamento.

Dos cerca de 400 corpos de bombeiros voluntários do país, só 262 estão a 100% das suas capacidades habituais. Afectados em pelo menos um quarto do efectivo, logo, da operacionalidade, estão 132 corporações -- e duas estão com pouco mais de metade dos recursos normais.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 435 mortos, mais 29 do que na véspera (+6,4%), e 15.472 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.516 em relação a quarta-feira (+10,9%).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 96 mil mortos e infetou quase 1,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.