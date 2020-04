Guterres deixa 8 alertas sobre ameaças do coronavírus para segurança internacional

Segundo , as consequências económicas dessa crise podem criar causas de stress importantes, particularmente em sociedades frágeis, países menos desenvolvidos e em transição. A instabilidade económica terá impactos particularmente devastadores para as mulheres , que compõem a grande maioria dos setores mais afetados. O grande número de famílias chefiadas por mulheres em situações de conflito é especialmente vulnerável a choques económicos.

“ Primeiro , a pandemia de Covid-19 ameaça corroer ainda mais a confiança nas instituições públicas, principalmente se os cidadãos perceberem que os seus líderes lidaram mal com a resposta ou não são transparentes no escopo da crise.





Terceiro, o adiamento de eleições ou referendos, ou até a decisão de prosseguir com a votação – mesmo com medidas de mitigação – podem criar tensões políticas e minar a legitimidade. Tais decisões são melhor tomadas após ampla consulta destinada a um consenso. Não é hora de oportunismo político.



Quarto, em alguns contextos de conflito, a incerteza criada pela pandemia pode criar incentivos para alguns atores promoverem mais divisão e turbulência. Isso poderia levar a uma escalada da violência e, possivelmente, a erros de cálculo devastadores, o que poderia fortalecer ainda mais as guerras em andamento e complicar os esforços para combater a pandemia.

Quinto, a ameaça do terrorismo continua viva. Grupos terroristas podem ver uma janela de oportunidade para atacar enquanto a atenção da maioria dos governos está voltada para a pandemia. A situação no Sahel, onde as pessoas enfrentam o duplo flagelo do vírus e a escalada do terrorismo, é uma preocupação particular.

Sexto, as fraquezas e a falta de preparação exposta por essa pandemia fornecem uma janela para o desenrolar de um ataque bioterrorista – e pode aumentar seus riscos. Grupos não estatais poderiam obter acesso a cepas virulentas que poderiam representar devastação semelhante às sociedades de todo o mundo.

Sétimo, a crise impediu os esforços internacionais, regionais e nacionais de resolução de conflitos, exatamente quando eles são mais necessários. Muitos processos de paz pararam quando o mundo respondeu à Covid-19.

Os nossos escritórios e compromissos de mediação sentiram o impacto e restrições ao movimento podem continuar a afetar o trabalho de vários mecanismos baseados na confiança, bem como nossa capacidade de participar de uma diplomacia de crise para diminuir os possíveis conflitos.

Oitavo, a pandemia está a provocar ou exacerbar vários desafios de direitos humanos.

Estamos vendo estigma, discurso de ódio, supremacistas brancos e outros extremistas que procuram explorar a situação. Estamos a testemunhar discriminação no acesso aos serviços de saúde. Refugiados e pessoas deslocadas internamente são particularmente vulneráveis. E há crescentes manifestações de autoritarismo, incluindo limites aos órgãos de comunicação social, espaço cívico e liberdade de expressão”.

