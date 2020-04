Estados Unidos ultrapassam as 17 mil mortes pela Covid-19

Veja também:

Os Estados Unidos ultrapassaram as 17 mil mortes pela Covid-19, esta sexta-feira, de acordo com a contabilização da Reuters.

No entanto, há sinais que o isolamento social começa a achatar a subida da curva epidemiológica. Nova Iorque é o estado mais afetado pela pandemia e o governador, Andrew Cuomo, revela que o número de internados em cuidados intensivos e mortes foi menor em relação aos últimos dias.

Cuomo realça que a queda destes números acontece pela primeira vez desde que o surto se espalhou pelo estado.

Os Estados Unidos são o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, tendo ultrapassado a Espanha, no dia em que o país superou os 475 mil infetados. Itália é o país com mais óbitos em registo, perto dos 19 mil.

A Covid-19 já infetou mais de 1,6 milhões de pessoas em todo o mundo. Portugal registou, esta sexta-feira, mais 1.516 casos confirmados, o maior aumento diário desde o primeiro caso no país. No total, são 15.472 casos confirmados e 435 mortes.