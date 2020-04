Espanha regista 605 mortes num dia, o número mais baixo desde 24 de março

Veja também:

Morreram 605 pessoas com Covid-19 nas últimas 24 horas em Espanha - é o número diário mais baixo desde 24 de março.

Segundo as autoridades, o número total de óbitos é de 15.843, o terceiro registo mais elevado do mundo.

Com 4.576 novos contágios, o número de casos confirmados aumentou 157.022, o que mantém a Espanha como o segundo país do mundo com mais casos, apenas atrás dos Estados Unidos da América, que contavam com 468.895 diagnósticos, na mais recente atualização.

Por outro lado, Espanha conta já com 55.668 recuperações da Covid-19, o que significa que houve 3.503 novas altas médicas nas últimas 24 horas.

Só Itália (18.279 na quinta-feira) e os EUA (16.697) registam maior número de óbitos que Espanha.