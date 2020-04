​Equador. Jornal cria memorial virtual às vítimas de Covid-19 para que as famílias possam dizer adeus

Veja também:

As ruas da Guayaquil, a cidade mais populosa do Equador, estão desertas. Os serviços públicos atingiram o ponto de rutura e há agora doentes a quem é recusada a entrada no hospital, por falta de camas.



Numa publicação no Twitter, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) nota "as dificuldades relatadas em Guayaquil para transportar, cremar e enterrar os corpos de pessoas que morreram durante a pandemia do COVID-19".

Sem outra opção, várias famílias são obrigadas a colocar nas ruas os corpos dos infetados que acabaram por morrer, como relata a CNN.

"Se uma pessoa morrer num hospital, os seus familiares não podem despedir-se ou sequer vê-la", adianta Isabela Ponce, diretora e fundadora do jornal equatoriano GK, em entrevista ao Knight Center. "A vítimas mortais devem ser enterradas sem que ninguém esteja presente na cerimónia".