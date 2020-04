Conselho de Segurança inconclusivo sobre coronavírus. Guterres deixa 8 alertas

“Os Estados Unidos reiteram a necessidade de total transparência e partilha, com toda a comunidade internacional, de dados e informação de saúde pública atualizada. A melhor maneira de conter esta pandemia é através da recolha e análise de dados científicos rigorosos que nos permitam chegar à origem e características do vírus”, defendeu Kelly Craft, representante dos EUA na ONU.

Durante o encontro, Estados Unidos e China deixaram claras as suas divergências, com Washington a exigir a Pequim total transparência na informação e a China a sublinhar que a pandemia de Covid-19 é um "desafio global", que exige "cooperação" e "apoio mútuo", sem "bodes expiatórios".

Pedida por nove países (nove dos 10 membros não permanentes), a reunião do órgão de decisão da ONU começou na quinta-feira e só terminou na madrugada desta sexta-feira.

A primeira reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus terminou sem conclusões.

Zhang Jun, o representante chinês, respondeu dizendo que “a China ofereceu apoio de várias formas a mais de 100 países, incluindo todos os membros do Conselho de Segurança, fornecendo suplementos médicos, partilhando experiências, enviando equipas de especialistas e auxiliando na compra comercial”.

“O apoio da China não vai parar enquanto a pandemia não acabar”, garantiu ainda.

Zhang Jun defendeu ainda que “com o maior senso de responsabilidade pelo povo chinês e pelo mundo, o governo chinês adotou as medidas mais abrangentes, completas e rigorosas de prevenção e controlo” da então epidemia, com “resultados importantes alcançados no estágio atual”.

O enviado de Pequim sublinhou de seguida a necessidade de cooperação entre a comunidade internacional. “A pandemia de Covid-19 mostra mais uma vez que vivemos numa aldeia global com futuro partilhado”, afirmou.

“Para superar esse desafio global, precisamos de solidariedade, cooperação, apoio mútuo e assistência; encontra bodes expiatórios não nos levará a lugar algum. Quaisquer atos de estigmatização e politização devem ser rejeitados”, defendeu.

China não permitiu reunião antes

O Conselho de Segurança reuniu-se na quinta-feira já sob a presidência da República Dominicana. Até 31 de março, a presidência foi assegurada pela China, que não viabilizou o pedido da Estónia para debater a pandemia enquanto ameaça à paz e à segurança mundial – uma decisão apoiada pela Rússia (membro permanente do Conselho de Segurança como a China e, portanto, com direito de veto) e pela África do Sul.

A China rejeitou a proposta com o argumento de que não havia consenso para discutir a questão (o consenso entre os membros é um requisito essencial para aceitar qualquer proposta de discussão no Conselho de Segurança), o que provocou reações críticas quanto ao modo como a ONU estava a reagir à pandemia.

Guterres deixa 8 alertas

O secretário-geral das Nações Unidas participou na reunião do Conselho de Segurança. No seu discurso alertou o organismo para o impacto que a pandemia está a ter ao ameaçar a paz e a segurança a nível internacional e identificou oito riscos que o preocupam.

“Primeiro, a pandemia de Covid-19 ameaça corroer ainda mais a confiança nas instituições públicas, principalmente se os cidadãos perceberem que os seus líderes lidaram mal com a resposta ou não são transparentes no escopo da crise.

Segundo, as consequências económicas dessa crise podem criar causas de stress importantes, particularmente em sociedades frágeis, países menos desenvolvidos e em transição. A instabilidade económica terá impactos particularmente devastadores para as mulheres, que compõem a grande maioria dos setores mais afetados. O grande número de famílias chefiadas por mulheres em situações de conflito é especialmente vulnerável a choques económicos.