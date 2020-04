Alemanha regista novo máximo de óbitos num dia

Veja também:

A Alemanha registou novo máximo de óbitos em 24 horas, esta sexta-feira, pelo segundo dia consecutivo. Com um crescimento de 266, o número total de mortes devido ao novo coronavírus ascendeu a 2.373.

Com mais de cinco mil novos diagnósticos (5.323), o número total de casos subiu para 113.525, o que cimenta a posição da Alemanha como quatro país com mais contágios do mundo, apenas atrás de Estados Unidos (468.895), Espanha (157.022) e Itália (143.626 na quinta-feira).

Dos casos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a Covid-19, 53.913 são considerados curados, mais 3.987 que na véspera.