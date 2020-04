Aborrecido em casa? Recriações de obras de arte invadem redes sociais

Veja também:

As redes sociais estão a ser invadidas por recriações caseiras e humorísticas das principais obras de arte do mundo, desde Leonardo Da Vinci até Edvard Munch.

A ideia surgiu no Texas, quando Natalia Goroshko, uma imigrante bielorrussa de 31 anos, se apercebeu que o seu pequeno-almoço tinha semelhanças com os relógios da obra "A Persistência da Memória", uma das pinturas mais icónicas de Salvador Dalí.

Goroshko registou e partilhou o momento nas redes sociais, tendo criado um grupo no Facebook para a comunidade russa, que conta já com mais de 300 mil participantes. A ideia já foi replicada em diversos locais do mundo, como através de uma conta de Instagram holandesa e até pelo Museu Getty, em Los Angeles.