Welinton Júnior rescinde com Desportivo das Aves devido a salários em atraso

Welinton Júnior era o melhor marcador do Aves, com 10 golos em 25 jogos, sete dos quais no campeonato. Tinha contrato até junho de 2022.

O extremo brasileiro, de 26 anos, alega, também, que ainda estará por pagar o prémio de assinatura relativo à vinculação ao clube da Vila das Aves em julho, proveniente do Coritiba, do Brasil.

Welinton Júnior rescindiu, na segunda-feira, de forma unilateral, com o ligava ao Desportivo das Aves, por salários em atraso, segundo confirmou, esta sexta-feira, à Lusa fonte do último classificado da I Liga.

Beunardeau seguiu o mesmo caminho

Quentin Beunardeau optou pelo mesmo desfecho. A rescisão do guarda-redes francês, contudo, desencadeou um diferendo que pode acabar com as duas partes a esgrimir argumentos nas instâncias judiciais.

O guardião está a contas com um processo disciplinar instaurado pelo departamento jurídico do Aves. O clube invoca infração do regulamento interno, que inviabiliza declarações à imprensa sem autorização.

A 22 de março, Beunardeau garantiu à "Radio Monte Carlo" que as dívidas ao iraniano Mohammadi e o brasileiro Welinton Júnior tinham sido repostas pela diretora executiva, Estrela Costa, antes da derrota com o Sporting (2-0), a 8 de março, da 24.ª jornada, e que o restante plantel ficara de mãos a abanar.