O Presidente que temos

Numa só conferência de imprensa, Marcelo Rebelo de Sousa fez de ministro da Administração Interna, comandante geral da PSP e da GNR, ministro da Educação, porta-voz de pais e professores, diretor-geral da Saúde, comentador político e candidato presidencial. Pelo meio, como Presidente da República, anunciou a renovação do estado de emergência. Tudo isto numa sexta-feira Santa, dia de jejum de abstinência.

O Presidente tinha anunciado que iria passar os dias de confinamento municipal no Palácio de Belém e sem iniciativas públicas. Mas, na manhã do segundo dia, mudou de ideias.

Acordou, viu a manchete do "Correio da Manhã" que o colocava a dar indultos a homicidas e pedófilos, percebeu que o primeiro-ministro ia ao programa de Manuel Luís Goucha, e achou que não podia estar tanto tempo sem aparecer.

Marcelo, depois das duas semanas de confinamento, tem falado praticamente todos os dias, ora à porta do Infarmed, onde funciona quase como porta-voz do Governo, ora na varanda de Belém, onde vai dando conta das preocupações de quem vai recebendo ou comentando ou assuntos do dia, ora numa esporádica saída a um dos setores essenciais para a vida em estado de emergência, onde ‘atropela’ as conferências de imprensa e recomendações da direção-geral da Saúde. Tanta intervenção acaba por tirar peso ao que têm sido as melhores e mais ponderadas comunicações do Presidente: os dois momentos em que anunciou e justificou o estado de emergência e a sua renovação.

Esta sexta-feira, o objeto anunciado da comunicação do Presidente – chama-se assim porque parece mal dizer que o chefe de Estado faz conferências de imprensa – era o comportamento dos portugueses durante a Páscoa. Mas era claro que Marcelo queria falar sobre tudo o que se tinha passado nas últimas 24 horas no país e na Europa, senão mesmo no mundo.

E queria, sobretudo, desfazer a ideia de que está a colaborar com a libertação de criminosos. Já tinha feito uma nota publicada no site da Presidência, mas deve ter achado que não era suficiente.