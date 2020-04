​“Turismo reduzido a zero”. Algarve prepara-se para “quebra nunca vista”, desemprego e falências

“Em matéria de ocupação estamos a zero. Há uns hotéis que estão a receber profissionais de saúde, da proteção civil, etc… Mas são muito poucos, um ou dois hotéis. Os aeroportos estão fechados, os cidadãos nacionais estão confinados às suas residências. O turismo ficou reduzido a zero. Não há turismo”, constata Elidérico Viegas.

O turismo no Algarve está “reduzido a zero” devido à pandemia de Covid-19, diz à Renascença o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas. A região prepara-se para uma “quebra nunca vista” de receitas, desemprego e falências.

Os hoteleiros algarvios consideram que os apoios anunciados até agora pelo Governo, para fazer face à crise, não chegam. “Na nossa perspetiva os apoios são insuficientes. O Governo precisa de ser mais ousado, audaz e determinado à grandeza da crise.”

Elidérico Viegas defende que são precisas medidas para “evitar mais desemprego do que aqueles que vamos ter em consequência da crise” e não têm dúvidas de que haverá estabelecimentos de menor dimensão que já não deverão reabrir depois da pandemia de Covid-19 e da crise económica que o FMI já rotulou da mais graves desde a Grande Depressão, dos anos 30 do século passado.

A GNR está desde as 00h00 desta quinta-feira a controlar todas as entradas e saídas do Algarve, e outros acessos, no âmbito das restrições especiais para a Páscoa.

Numa época em que tradicionalmente muitos portugueses aproveitam para viajar, a PSP está nas entradas e saídas das cidades também faz o controlo das viaturas.