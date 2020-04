Eurogrupo "superou diferenças". Aprovado pacote de 500 mil milhões, Portugal acede a 4.500 milhões

O porta-voz de Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, adiantou, na mesma rede social, que o acordo alcançado "terminou com os ministros a aplaudir”, enquanto o ministro francês, Bruno Le Maire, dá conta de “um excelente acordo” que garante “500 mil milhões de euros disponíveis imediatamente” e prevê “um fundo de relançamento” no futuro. Também o comissário europeu da Economia, o italiano Paolo Gentiloni, anunciou um acordo em torno de “um pacote de dimensões sem precedentes”.



Um acordo "totalmente sem precedentes", que era “impensável” nas últimas semanas e permitiu “superar as nossa diferenças”. Medidas entram em vigor "nas próximas duas semanas" Foi desta forma que o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, em conferência de imprensa, descreveu o entendimento hoje alcançado entre os ministros das Finanças da UE. “A solidariedade é fundamental para evitar a desagregação da Zona Euro”, acrescentou Centeno, prometendo que as medidas deverão estar “operacionais nas próximas duas semanas”. Anunciando as principais decisões acordadas na reunião, o presidente do Eurogrupo começou por destacar o emprego, tão afetado pela pandemia de Covid-19, prometendo um investimento de 100 mil milhões para fortalecer as medidas já existentes e confirmando a criação da plataforma SURE, para o mercado de trabalho, “que vai complementar as redes de segurança” existentes. Centeno confirma igualmente um “escudo pan-europeu”, proporcionado pelo Banco Europeu de Investimento, que vai garantir 200 mil milhões de euros para empresas europeias – sobretudo as de pequena e média dimensão.

Por fim, o presidente do Eurogrupo anunciou uma “rede de segurança” para os próprios Estados-membros, num total de 240 mil milhões de euros (Portugal terá disponíveis 4.500 milhões), o que representa 2% do PIB de cada país. Este dinheiro chegará através do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Mas Centeno adverte: “Estes fundos têm de ser diretamente usados para cuidados de saúde e cuidados relacionados com a pandemia”. Lembrando que o único compromisso do acordo “é gastar o dinheiro em cura e prevenção”, Centeno terminou a conferência de imprensa dizendo-se “orgulhoso” de ser o presidente do Eurogrupo, que soube “reagir rapidamente” e definiu hoje medidas para enfrentar “uma crise totalmente inesperada”. Por ora, o presidente do Eurogrupo acredita que os mais de 500 mil milhões de euros disponíveis são adequados, mas admite que “a dimensão dos recursos que será necessário mobilizar será decidido à medida que a crise se desenvolve”. “Agora o que precisamos é de combater o vírus, reagir e reabrir as nossas economias. Com cuidado, na medida do que for possível [reabrir]. Só depois podemos começar a recuperar, com todos os recursos que forem necessários para responder à crise”, explicou Mário Centeno. Segue-se, provavelmente já no início da próxima semana, uma reunião do Conselho Europeu, onde os chefes de Estado dos 27 vão discutir a ratificação oficial deste acordo. "Uma mão cheia de dívida e outra cheia de coisa nenhuma" Numa das primeiras reações ao anúncio desta quinta-feira, Marisa Matias, eurodeputada eleita pelo Bloco de Esquerda, publicou uma série de twees críticos das medidas. "A definição dos contornos do Fundo de Recuperação para o pós-crise foi adiada para uma eventual reunião do Conselho. Depois de três reuniões e longas horas de discussão, o Eurogrupo deixou o essencial por decidir", adiantou a bloquista numa das publicações.