Estudo. Um quarto dos inquiridos perdeu rendimentos no início da pandemia

Veja também:

Um quarto dos 11.500 inquiridos num estudo sobre o impacto social da pandemia de Covid-19, no final de março, já revelava ter sofrido impactos financeiros, sentidos com mais intensidade por quem já tinha dificuldades antes desta crise.

O inquérito, realizado entre 25 e 29 de março, para avaliar o impacto social da pandemia, é da responsabilidade de quatro investigadores do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa e do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

Os seus autores reconhecem que o inquérito não tem representatividade em termos de grupos populacionais, não sendo representativo da população portuguesa, por exemplo, permitindo apenas relacionar variáveis presentes no estudo e a sua inter-relação.

Na fase inicial da pandemia as pessoas em situação económica mais precária já eram as mais afetadas financeiramente, com situações que variam entre a perda parcial de rendimento, os que foram forçados a tirar férias e os que perderam o emprego, não se refletindo ainda no período do inquérito o efeito do recurso ao 'lay-off' (redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das empresas, durante um determinado tempo) por muitas empresas.

Os inquiridos foram também questionados sobre o estado de emergência e as restrições a ele associadas, com nove em cada 10 participantes do estudo a declararem que o consideram necessário, sendo entre os mais jovens que mais se defende medidas mais restritivas.

"À medida que aumentam a idade, a escolaridade e os rendimentos dos inquiridos, diminui a propensão para a defesa de maiores limitações. Para além disso, quem se posiciona ideologicamente ao centro ou à direita apresenta uma maior probabilidade de afirmar que seriam necessárias mais restrições. Por fim, os homens tendem a expressar menos esta posição que as mulheres. Pertencer a um grupo de risco não tem qualquer relação com a opinião sobre este tema", conclui o estudo.

Entre os que defendem medidas mais restritivas as críticas mais comuns são ao desrespeito pelo confinamento, sobretudo da parte dos mais idosos, e o abuso da liberdade para sair para pequenas tarefas ou passeios curtos.