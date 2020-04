​Responsáveis cristãos do Grande Porto declaram-se unidos e com esperança

Veja também:

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, em conjunto com outros responsáveis das Igrejas Cristãs presentes na área do Grande Porto, assinou uma mensagem pascal conjunta.



Na rede social Twitter, onde partilhou a mensagem, D. Manuel Linda refere que “nela exprimimos o nosso sentimento de permanecermos unidos no anúncio e no testemunho do amor de Deus”.

A mensagem começa por aludir a “um tempo particular da nossa história coletiva” com que “súbita e inesperadamente fomos confrontados com desafios e exigências que nunca tínhamos imaginado”.

“Ficámos privados da liberdade de circulação, impossibilitados de estar juntos e sujeitos a uma ameaça latente capaz de fazer perigar a própria vida. A pandemia do coronavírus atingiu-nos por igual, sem exceção de classe social, económica ou religião. Percebemo-nos iguais na nossa comum humanidade e necessitados uns dos outros para ultrapassar um desafio que só poderá ser vencido com o trabalho e a união de todo”, referem os líderes cristãos que, mais à frente, aplaudem porque ”a indiferença tem dado lugar à solidariedade ativa e a defesa do valor sagrado da vida expressa-se no particular cuidado para com os mais débeis e idosos”.

Dando graças a Deus “pelos inúmeros exemplos de altruísmo e de profunda dedicação ao próximo a que diariamente assistimos na sociedade portuguesa, nas suas diversas áreas e, em particular, na área da saúde”, os responsáveis sublinham que “no contexto de dor e de tristeza, o seu testemunho com risco da própria vida, acalenta a esperança no futuro e confere um sentido ao sofrimento vivido”. Os líderes cristãos asseguram que as suas “orações e solicitude pastoral estão com todos os que choram a perda dos seus queridos e com os que vivem com angústia as exigências do tempo presente”.

Depois lembram que “a celebração da Páscoa que se avizinha e que nos congrega enquanto cristãos, remete-nos para o nosso batismo comum em Jesus Cristo” e que, “no assumir conjunto da nossa vocação batismal, redescobrimos que a identidade cristã é estar com Jesus”. Assim “neste tempo, de um modo muito profundo, percebemo-Lo presente na intimidade de Deus Pai e na comunhão plena e vivida com todos os que sofrem. Como discípulos de Cristo ressuscitado, e na rica diversidade das tradições que nos identificam, estamos conscientes da importância de estarmos cada vez mais unidos no anúncio e no testemunho do Amor de Deus”.

“Oramos pelos que nos governam e têm responsabilidades coletivas e apelamos a que todos os cristãos e homens e mulheres de boa vontade se unam cada vez mais, em amor e em serviço” e “oramos também para que o Tempo Pascal nos traga paz, confiança e esperança num futuro melhor”, conclui a mensagem dos responsáveis cristãos do Grande Porto.

