Coronavírus deixa ruas de Braga vazias em tempo de Páscoa. "Isto é horrível"

O silêncio “consome” as ruas de Braga. Por esta altura, a cidade estaria invadida por milhares de visitantes que serviriam de “som de fundo” para a Semana Santa. É este silêncio, o que mais entristece Luísa. “Não há tristeza maior. Isto é horrível. Parece que morreu a gente toda”, conta-nos a moradora do centro da cidade.

Aos 79 anos, Luísa diz não ter memória da cidade tão vazia, nem de passar uma Páscoa sem receber a visita pascal, tal como, vai acontecer este ano. Mas, “faz-se o que se pode” para manter o sentido das cerimónias. “Já pus uma cruz em casa com um pano roxo, mas não se pode fazer mais nada”. “A Páscoa vai ter de ser vivida como cada um pode”, lamenta.

As limitações são culpa da pandemia da Covid-19 ou do “bichinho”, como prefere chamar Maria da Conceição. O mesmo culpado que não a vai deixar ver a família ou assistir à eucaristia na Sé Catedral de Braga no Domingo de Páscoa. A alternativa é assistir em direto às eucaristias da Semana Santa via Facebook. “Coisa” que Conceição desconhece. “Não tenho, nem sei”. Prefere a televisão, confessa. Ainda assim “nunca é a mesma coisa”.