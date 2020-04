Braga. ​D. Jorge Ortiga pede “cristãos de toalha à cintura” que se saibam “colocar de joelhos diante dos outros”

O arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, pediu, esta quinta-feira, “cristãos de toalha à cintura” que se saibam “colocar de joelhos diante dos outros”.

Na Missa Vespertina da Ceia do Senhor, transmitida em direto no Facebook desde o Paço Arquiepiscopal, D. Jorge disse que o atual período de quarentena é o “momento privilegiado” para estarmos reunidos “sem distinção nem privilégios” e pede aos cristãos que saibam interpretar na vida as celebrações litúrgicas em gestos de “comunhão e solidariedade”.

“Teremos de ser cristãos de toalha à cinta, sempre prontos para lavar os pés. O que isto quer dizer Deus nos inspirará, sugerindo um sem número de gestos onde cada um se coloca de joelhos diante dos outros, nunca em atitude de servilismo, mas sempre de amor puro, para expressar comunhão e solidariedade.”

Apesar das alterações às cerimónias da Semana Santa, que obrigou ao cancelamento das procissões, o arcebispo de Braga insistiu que “há Pascoa” e que esta “nunca a podemos deixar de a celebrar”.



“Esta [a páscoa] deve passar pela atenção aos pequenos gestos, a omitir porque negativos, ou a repetir para criar hábitos, de modo que o mundo das nossas relações se altere”, pediu.

Durante a homilia, o Arcebispo Primaz reconheceu, ainda, que “nenhuma transmissão em direto substitui a presença física e o calor humano da comunidade”. Dificuldades que, para D. Jorge, devem ser oportunidade para percebemos o “quanto é valiosa e imprescindível a Eucaristia”.

A Missa Vespertina da Ceia do Senhor foi transmitida em direto via Facebook desde o Paço Arquiepiscopal. A cerimónia não contou com o gesto do lava-pés.