Bispo do Porto pede fim da "crítica destrutiva e da maledicência" na Igreja

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, pediu, esta quinta-feira, para que desapareça “de uma vez para sempre, na Igreja a critica destrutiva e a maledicência”.

Na Missa Vespertina da Ceia do Senhor, celebrada esta tarde, na Igreja de São Lourençoiro; D. Manuel Linda apelou a que cada um faça um exame de consciência, avaliando as obras e acções.



"A santidade não é uma qualquer coisa, uma técnica, uma conquista mesmo das nossas boas obras, mas é o próprio ser de Deus em nós”, declarou D. Manuel, para afirmar, de seguida, que “também disto a comunidade crente tem de retirar consequências” e tem de “começar evidentemente por servir os outros, pois o Senhor é peremptório: dei-vos o exemplo para que assim como eu fiz vós façais também”.

D. Manuel Linda pediu que “cada um se examine continuamente e avalie as obras que realiza para se julgar; se são consentâneas com o Deus que opera a nossa purificação”, para, mais adiante, manifestar a vontade de que na Igreja "desapareça de uma vez para sempre essa terrível critica destrutiva e toda a maledicência mais típica do diabo, que é mentiroso e pai da mentira, do que de cristãos que formam todos o mesmo corpo e que se alimentam do corpo e sangue do Senhor”.

Antes, D. Manuel Linda tinha lembrado a ligação dos cristãos ao sangue de Cristo para afirmar que “se corre em nós o sangue de Cristo temos em nós os melhores valores”. De acordo com o bispo “em termos espirituais temos em nós a salvação porque recebemos a transfusão do sangue de Cristo”.



Foi no inicio da celebração que D. Manuel Linda se referiu à situação que estamos a viver e que obrigaram à suspensão das missas com povo. Por esta razão, a Igreja de São Lourenço, popularmente conhecida como “Igreja dos Grilos”, esteve praticamente vazia.

Com o bispo diocesano concelebraram os bispos auxiliares e alguns sacerdotes. Participaram também na Missa da Ceia do Senhor os seminaristas que frequentam o Seminário Maior do Porto. Mas, na homília, o bispo do Porto fez também questão de lembrar a importância da Eucaristia para os cristãos. D. Manuel Linda pediu por isso os fiéis a que “em condições normais não troquem a Eucaristia dominical por nada”.

A Missa da Ceia do Senhor, na Igreja de São Lourenço, foi transmitida em direto na página do semanário diocesano “Voz Portucalense”.