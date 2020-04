Covid-19. Estado deve "pensar e repensar o regime das ajudas" à comunicação social

Na discussão do impacto da situação da pandemia de Covid-19 foi também abordada a questão dos media, largamente afetados pela redução drástica do investimento publicitário. Graça Fonseca defendeu a importância da comunicação social.

No encontro á distância, os ministros partilharam, explica Graça Fonseca, “a dificuldade que os setores atravessam neste momento". Nas palavras da ministra portuguesa, a Europa tem de discutir agora que “tipo de apoios, que linhas e formas” podem posicionar a área da Cultura no relançamento da economia.

Foi a primeira reunião à distância, por videoconferência, que juntou os ministros da Cultura da União Europeia. Durante mais de quatro horas, debateu-se o impacto que a pandemia do novo coronavírus está a ter nos setores culturais e criativos. Em entrevista à Renascença , a ministra Graça Fonseca defende a importância que a cultura pode ter no relançamento da economia, depois da crise de saúde abrandar.

Questionada pela Renascença sobre as medidas de apoio a este setor que também tutela, a ministra é categórica: “Será importante, no quadro europeu, para o futuro, pensar e repensar o regime das ajudas do Estado” aos media. Graça Fonseca explica que deixou esse desafio “a nível do quadro europeu”, para “se discutir o regime das ajudas do Estado”.

Nesta entrevista, a ministra da Cultura sublinhou por diversas vezes “o esforço de partilha de informação” entre os Estados-membros que estão a atravessar o quadro de paragem da atividade e a viver o impacto económico desta pandemia. Graça Fonseca sublinha que há “medidas transversais de apoio ao emprego”, mas também medidas “especificais de apoios de emergência”, como a linha que o Ministério da Cultura disponibilizou.

Graça Fonseca aponta que os vários Estados estão “muito alinhados” no tipo de medidas que estão a implementar. “Os países estão alinhamos na estratégia”, refere a titular da pasta, que, interrogada sobre as candidaturas à Linha de Apoio criada, e cujo processo já terminou, preferiu remeter para mais tarde um balanço, para ter “mais informação”.

A ministra do Governo de António Costa acrescenta ainda que estão “sempre a trabalhar no momento da emergência” e que “naturalmente os apoios são para este momento e não para o relançamento”. Mas explica que, devido ao diálogo que tem vindo a manter com as estruturas artísticas, e pelos e-mails que recebem na caixa de correio que criaram para responder ás questões agora levantadas pelo setor, têm vindo a fazer adaptações em algumas das medidas de apoio para serem o mais abrangente possível.