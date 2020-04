Coronavírus. Autarcas pedem fim das restrições ao endividamento

No entanto, as limitações ao nível na proteção individual e na disponibilidade de testes de despistagem do Covid-19 colocaram mais um peso sobre os cofres dos municípios.

“No nosso caso, a capacidade total de endividamento do município de Vagos é de cinco milhões de euros, por isso, de acordo com as regras atuais, nós só podemos endividar-nos em 20% desses cinco milhões, ou seja, um milhão de euros”, explica à Renascença .

Na prática, Silvério Regalado pede um regresso às normas que vigoravam antes do período de assistência financeira. As imposições da troika limitaram a capacidade de endividamento das autarquias a um máximo de 20%.

Em vários concelhos do país, são as próprias autarquias que adquirem os rastreios para responder à emergência em lares de idosos, hospitais, centros de saúde, corporações de bombeiros e forças de segurança.

Em declarações à Renascença, o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses lembra que essa é uma resposta que os municípios podem e devem dar, mas só em situações muito excecionais.

O socialista Manuel Machado reconhece que "o estado de necessidade é uma questão complicada que, depois, leva-nos a criar soluções de resposta imediata".

O líder associativo dos presidentes de câmara sublinha que, "todavia, os testes devem ser articulados com o SNS e com a Direção-Geral da Saúde, para evitar sobreposição de testes. Mas temos autarquias que têm os seus quadros de pessoal com gente infetada, o que está a inviabilizar alguns serviços críticos. Os testes que uma câmara decidir comprar devem ser para os quadros operacionais desse município e para dar ajuda no grave problema que se passa com lares e casas de acolhimento".

Presidente do Conselho Regional do Norte contrapõe

Miguel Alves, autarca de Caminha, também eleito pelo PS, lembra que "esta excecionalidade que o presidente da Associação de Municípios refere tornou-se banal no Norte do país. Neste momento, são as câmaras municipais que estão a comprar todos os equipamentos de proteção individual, não só para si próprias, mas para as instituições como bombeiros, GNR e centros de saúde".

Uma normalidade forçada pelas circunstâncias que obriga as câmaras a realizar despesas por conta da Covid-19, despesas que não contam para o limite de endividamento das autarquias.