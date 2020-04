Tribunais de Execução de Penas estão "preparados" para aplicar decreto sobre prisões

Veja também:

O presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM) garantiu hoje que os Tribunais de Execução de Penas (TEP) estarão “apetrechados e preparados” para executar o regime excecional aprovado para as prisões no quadro da pandemia de covid-19.

“Os tribunais de execução de penas estão devidamente apetrechados e preparados para dar pronta execução ao diploma [regime excecional para o sistema prisional]", afirmou o conselheiro António Piçarra em conferência de imprensa realizada por teleconferência.

O CSM, acrescentou, tem estado a trabalhar para aumentar o número de juízes dos TEP, que serão chamados a decidir algumas medidas que constam do diploma sobre a libertação de reclusos, e as soluções passam pelo recurso à bolsa de juízes e a integração de magistrados da área criminal, que se voluntariaram.