Trânsito nas principais cidades. Automobilistas tentam escapar às restrições da Páscoa

Em declarações à Renascença , o porta-voz explica que a PSP tentou antecipar-se e realizar operações de segurança durante esta quarta-feira, o que causou longas filas de trânsito nos pontos de acesso mais críticos das principais cidades do país, incluindo na ponte 25 de Abril, em Lisboa.

“Começámos a realizar operações no dia de hoje, porque antecipámos que algumas pessoas poderiam tentar fazer as suas deslocações de férias de Páscoa antes da entrada em vigor da restrição especial de circulação. Poderá haver algumas pessoas a tentar fazer essas grandes deslocações de férias, mas também muita gente que saiu do trabalho e estava a tentar organizar algumas coisas na sua vida enquanto pode passar de concelho para concelho”, disse.

Também hoje, a PSP do Porto fiscalizou, na primeira hora da operação "Páscoa em Casa", dezenas de veículos num dos principais pontos de entrada da cidade e um dos cinco montados em eixos estratégicos para controlar a circulação entre concelhos.

A partir desta quinta-feira e até ao próximo dia 13 de abril, está proibida a circulação para fora do concelho da residência habitual, na sequência das medidas implementadas após a prorrogação do estado de emergência até 17 de abril.

Caso a justificação das pessoas não se enquadre nas deslocações permitidas no âmbito do estado de emergência, as pessoas terão de regressar a casa, esclarece o porta-voz da PSP:

“Estamos já a lançar várias operações de controlo rodoviário para controlar a motivação de deslocação das pessoas e verificar esses motivos no enquadramento no estado que vivemos atualmente. Se não se enquadrarem, serão convidadas a voltar ao seu domicílio", garante.