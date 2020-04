​Rio Rio diz-se disponível para “viabilizar um orçamento suplementar”

Veja também:

Rui Rio, líder do PSD, admite que está disponível para viabilizar um orçamento de estado suplementar, face ao impacto económico que a Covid-19 está a causar no país. Em entrevista à SIC, Rio explica que manterá o espírito crítico, mas será flexível para aprovar as medidas apresentadas pelo governo.



“Estou disponível para viabilizar um orçamento de estado suplementar. Não vamos aprovar tudo o que for apresentado, preciso de o ver, mas a latitude para aprovar é muito grande. Precisamos que o Estado tenha um papel mesmo muito forte nesta altura”, explica.

Rio coloca de parte a disputa política e garante que está a trabalhar por Portugal, e não com o Partido Socialista, que governa atualmente.

“Não estou a colaborar com o PS, estou a cooperar com o governo de Portugal, em nome de Portugal. Não vamos vender as nossas ideias ao desbarato, mas temos sentido de responsabilidade. O PS votou contra tudo o que o PSD apresentou, mas o país não está para estados de alma. É preciso olhar para o interesse nacional, não vou abandonar a colaboração”, diz.

O líder do PSD explica que os orçamentos de estado dos próximos anos estarão muito condicionados devido à crise causada pela paralisação da economia, na sequência da pandemia da Covid-19.

“Os orçamentos de 2021, 2022 e 2023 vão ser muito condicionados pelo que estamos a passar. Quanto mais tempo durarem as medidas inerentes ao estado de emergência, mais longa será a recessão e difícil a recuperação. Um partida da oposição responsável tem de ter consciência disso e não deve criar dificuldades ao país só para criar dificuldades ao governo. Não vamos aceitar tudo, vamos ser críticos, mas há uma latitude muito grande para aprovar”, explica.

Governo de “salvação nacional” não implica forma de governação

Rui Rio esclareceu também as declarações que fez à RTP, quando afirmou que Portugal iria precisar de “um governo de salvação nacional”. O líder do PSD explica que não falou de uma alteração na forma de governação, mas sim uma visão do governo que estará à frente do país.

“O que estou a pensar não é numa forma de governação, mas na palavra salvação. O governo que estiver em funções terá de ser de salvação nacional, porque Portugal vai ficar numa situação económica tão difícil que a lógica de governação terá de ser de salvação. A economia ficará numa situação terrível. Não era por aí que estava a pensar, só na situação do país”, diz.

Um governo central não é um cenário que agrada a Rui Rio, que prefere não fazer previsões a longo-prazo: “Isso é uma solução um pouco contranatura. É difícil antever o que vai acontecer e a situação social e económica em que o país vai estar. O mais inteligente e com mais bom senso nesta altura é não tentar desenhar cenários que não temos a noção do que vai mesmo ser”.