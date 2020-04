Regresso das aulas presenciais a 4 de maio "permitiria compensar tempo perdido", diz ministro

Veja também:

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, explicou esta quinta-feira que, se for possível voltar às aulas presenciais no dia 4 de maio, será possível compensar as semanas perdidas com a suspensão das aulas devido à Covid-19.

"A data de 4 de maio permitiria compensar o tempo perdido e teríamos praticamente o mesmo número de semanas de aulas. Este é o plano A, que só será possível se tudo correre como desejamos. O plano B é o ensino à distância poder responder a estes alunos", explica, em entrevista à RTP, recordando que o fim do ano letivo foi alargado para 26 de junho.

No entanto, Tiago Brandão Rodrigues explica ainda que o regresso das aulas presenciais depende "da resposta da sociedade ao vírus, que permita afrouxar as medidas de contenção".

O Ministro da Educação explica que os alunos só "vão fazer os exames de entrada ao Ensino Superior" e que estes não vão contar para a média interna e necessária para terminar o ensino secundário.

"Queremos diminuir a pressão de exames feitos numa altura de muitas contingências. Alunos só vão fazer exames que contam para a entrada para o Ensino Superior. Estes exames não vão contar para a nota interna. O que fizemos foi separar a finalização do secundário do acesso ao Ensino Superior", explica.