Portugueses estão a respeitar o confinamento, mas há distritos mais cumpridores

Em entrevista à Renascença , José Alberto Rio Fernandes, presidente da Associação Portuguesa de Geografia e especialista em mobilidade, analisa o comportamento dos portugueses até ao dia 29 de março (os últimos dados consultados pela Renascença ) com base nessas imagens.

Esta segunda-feira marca o primeiro dia útil do es(...)

“Sim, é verdade. Embora a principal conclusão é verificar que as variações não são muito significativas. Ou seja, há uma boa resposta às orientações que são emitidas a partir do Governo e a partir da Direção-Geral da Saúde – que são genéricas, são nacionais. Aquilo que nós verificamos é que há comportamentos particularmente fortes, ou seja, uma presença particularmente significativa dentro das residências nalguns distritos, como é o caso de Vila Real, Castelo Branco, Évora ou Guarda. Na Madeira também”, explica José Alberto Rio Fernandes.

A conclusão é a de que os portugueses estão a ser cumpridores. Mas há distritos onde são mais cumpridores do que noutros.

Segundo o especialista em mobilidade, Lisboa e Porto “acompanham igualmente muito de perto a média”.

“Os únicos distritos onde este aumento não é superior a 20% e, portanto, poderá contar para uma menor presença em casa, é o distrito de Bragança e a situação do arquipélago dos Açores”, lembra. A explicação? “Claro que isso terá que ser afinado, estes motivos. Mas podem, por exemplo, até ter a ver com a possibilidade de um trabalho na agricultura, na proximidade da casa, e portanto não aparece associada imediatamente à residência – mas pode estar no campo, ao lado da casa”, acrescenta José Alberto Rio Fernandes.