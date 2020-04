No regresso de aulas presenciais: Professores e alunos com máscara e dispensados docentes e funcionários de grupos de risco

Veja também:

O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que, aquando da reabertura das aulas presenciais dos 11º e 12º anos, alunos e professores usarão máscara de proteção e que os docentes e funcionários de grupos de risco estão dispensados do serviço.



Estas medidas foram anunciadas por António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros, tendo ao seu lado o titular da pasta da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

De acordo com o primeiro-ministro, as direções dos agrupamentos deverão tomar as medidas adequadas para que as aulas no terceiro período, quando reabrirem, decorram com o respeito do distanciamento e higienização adequados, incluindo-se aqui a utilização de máscaras.