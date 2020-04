Não haverá Alfas nem Intercidades durante a Páscoa

Veja também:

A Comboios de Portugal (CP) informou, esta quinta-feira, que, nos cinco dias de limitações à circulação fora dos concelhos de residência, não haverá serviço de comboios de longo curso, Alfas ou Intercidades.

As exceções, em tempo de pandemia do novo coronavírus, são as ligações a Évora e Beja. Ainda assim, está apenas assegurada a mobilidade necessária nestes eixos, que não têm serviços regionais.

Para os dias 9 a 13 de abril, haverá apenas duas viagens de ligação Lisboa-Évora, de ida às 17h02 e de volta às 19h06, e duas de ligação Beja-Casa Branca, de ida às 18h15 e de volta às 18h29.

Nos dias 9 e 13 de abril, especificamente, haverá, ainda, duas viagens matinais entre Lisboa e Évora - às 7h02, o comboio 590 parte rumo ao Alentejo e, às 9h06, o 692 viaja para Lisboa.

De resto, a oferta de comboios urbanos e regionais também será alterada, neste período da Páscoa.