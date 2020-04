Máscaras. Usar ou não usar? Quantos tipos há e qual escolher?

Veja também:

Usar ou não usar não é a única questão que se coloca quando se entra na mais recente polémica das máscaras. Com os especialistas e as diferentes autoridades de saúde dos diversos países divididos sobre a obrigatoriedade ou mesmo a vantagem de pôr a população inteira de máscara, os cidadãos vão lendo, ouvindo, vendo e tentando tomar a melhor decisão, não só sobre o uso da máscara, mas sobre que tipo de máscara usar.

As máscaras que normalmente se vendem nas farmácias – e que desde o início da pandemia se tornaram objetos raros e valiosos – são as chamadas máscaras cirúrgicas. São feitas de polipropileno, de espessura dupla ou tripla, com uma ou mais dobras e prendem-se normalmente com elásticos.

São usadas nos hospitais, por médicos, enfermeiros e outro pessoal hospitalar e servem, primeiro que tudo, para que quem as usa não contamine os outros. Claro que também serve como barreira física que impede que as partículas expelidas por terceiros cheguem à boca ou ao nariz de quem usa a máscara.





E se andarem vírus no ar?

Os principais argumentos a favor do seu uso passam, por exemplo, pela proteção contra quem está infetado e não sabe, seja porque não tem sintomas seja porque ainda tem sintomas tão leves que não levantam suspeita. Além disso, os cientistas também ainda não conseguiram esclarecer totalmente a forma como o vírus se espalha através das gotículas que ficam no ar, se ficam ou não e se podem ser aspiradas por alguém que vá a passar.

São pouco eficazes no caso de gotículas muito pequenas e por isso, no atual contexto, devem ser usadas em situações de baixo risco, como por exemplo quando se vai às compras. O seu uso não dispensa, no entanto, todas as outras medidas de prevenção: manter a distância de pelo menos um metro entre cada pessoa; lavar regularmente as mãos com água e sabão, ou desinfetá-las com uma solução alcoólica.

Para que o usos da máscara seja eficaz, há que respeitar certas regras de etiqueta. Lavar muito bem as mãos antes e depois de colocar e retirar a máscara; ajustá-la de forma a que não fiquem espaços entre o rosto e a máscara; nunca tocar a parte da frente da máscara e retirá-la se se sujar, ficar húmida ou depois de um máximo de quatro horas de uso. Depois, é deitar fora num caixote com tampa porque todas as máscaras, sem exceção, são descartáveis e só podem ser usadas uma única vez.