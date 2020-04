Já recebeu um SMS hoje? Deve ser um alerta da Proteção Civil sobre coronavírus

Os portugueses vão voltar a receber, nesta quinta-feira, um SMS da Proteção Civil com avisos sobre a Covid-19.

O envio das mensagens começou às 10h00, mas por enquanto foi enviada apenas para a metade Sul do continente. A partir das 14h00, seguirá para os outros nove distritos da metade Norte do país.

É a segunda vez que a Proteção Civil recorre aos SMS preventivos, desde o início da crise provocada pelo novo coronavírus em Portugal.

Desta vez, o texto que lhe vai chegar ao telemóvel lembra, sobretudo, que estão em vigor ainda mais restrições – entre 9 e 13 de abril – e que nesta Páscoa deve ficar em casa, para prevenir o contágio e o retrocesso no combate à pandemia.

A mensagem – em português e em inglês – vai chegar a todos os telemóveis que estejam ativos em Portugal nesta quinta-feira, sejam de cidadãos nacionais ou de estrangeiros que se encontrem no país.

No ecrã poderá ler o seguinte:

- COVID19: Especiais restrições de circulação 9 a 13 abril. Nesta Páscoa fique em casa. Previna contagio. Info em covid19estamoson.gov.pt / www.prociv.pt / ANEPC

- COVID19: Special movement restrictions 9 to 13 April. This Easter stay at home. Prevent virus spreading. Info at covid19estamoson.gov.pt / www.prociv.pt / ANEPC

A ativação do sistema de avisos à população pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) insere-se no disposto no Decreto-Lei n.º 2/2019, de 2 de janeiro.