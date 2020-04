Governo retira Hospital da Cruz Vermelha da rede de combate à Covid-19

Veja também:

O Governo, através do gabinete do ministro da Defesa Nacional e da ministra da Saúde, anunciou esta quinta-feira que o Hospital da Cruz Vermelha deixa de estar integrado na rede nacional de combate à Covid-19.

A decisão surge na sequência das queixas de mais de uma centena de profissionais de saúde daquela unidade hospitalar, que acusaram Francisco George, presidente do hospital, “estar a pôr em risco a sobrevivência clínica e económica do hospital”.

O alerta foi feito numa “carta denúncia” endereçada ao Presidente da República, presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro e ministros das Finanças, Defesa e Saúde, e assinado por médicos, enfermeiros, técnicos, administrativos e auxiliares de ação médica e colaboradores.

A nota enviada pelo Governo às redações explica que "não se justifica atualmente a integração do Hospital da Cruz Vermelha na rede Covid, sem prejuízo do contributo vital que, nesta fase, já é desenvolvido por essa instituição no apoio ao Estado num cenário ímpar e de especial exigência", sem mencionar a carta enviada pelos profissionais do hospital.