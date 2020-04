Governo decide se prolonga ensino à distância

Veja também:

O Governo anuncia esta quinta-feira a decisão em relação às atividades letivas presenciais no terceiro período, depois de ouvir durante dois dias especialistas, representantes da comunidade escolar, partidos, sindicatos e os órgãos consultivos do Ministério da Educação.

Desde 16 de março que todos os estabelecimentos de ensino, desde creches a universidades e institutos politécnicos, estão encerrados para conter a propagação do novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, que já infetou mais de 13 mil pessoas em Portugal.

A medida esteve nos últimos dias a ser reavaliada e hoje o Governo anuncia se vai manter a suspensão das aulas durante o terceiro período que, para a maioria dos alunos do ensino básico e secundário, começa na próxima segunda-feira.

A presidente do Conselho Nacional de Educação, que participou na terceira reunião sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, na terça-feira, adiantou à Lusa que as aulas do último período vão arrancar ainda à distância e considerou o regresso às escolas em maio pouco viável.

Essa possibilidade tinha sido levantada pelo primeiro-ministro, António Costa, que na sexta-feira apontou o dia 4 de maio como a data limite para um recomeço das aulas presenciais que assegure o cumprimento com normalidade do calendário escolar, designadamente no ensino secundário.

Na sequência da suspensão das aulas presenciais, cerca de dois milhões de alunos trocaram as salas de aula pelas suas casas e os professores tiveram de adotar modelos de ensino inovadores, recorrendo a plataformas de 'e-learning' e aplicações de videochamada para as aulas, e enviando trabalhos por 'e-mail' ou 'whatsapp'.