DGS admite implementação de cordão sanitário em Castro Daire

A diretora-geral da Saúde admitiu, esta quinta-feira, que está a ser equacionada a implementação de um cordão sanitário em Castro Daire.

Na conferência de imprensa de atualização da situação da Covid-19 em Portugal, Graça Freitas confirmou a intenção das autoridades de saúde relativamente ao município do distrito de Viseu, que tem registo de 65 casos confirmados e 140 pessoas a aguardar resultados.

"Neste momento, feita a avaliação de risco pela autoridade de saúde territorialmente competente e reunida a autoridade de saúde com a Câmara Municipal, que é o organismo que tem a Comissão Municipal de Proteção Civil, vão fazer uma proposta superior, que será entregue à ministra da Saúde e depois seguirá para quem tem esta tutela. Está, de facto, a ser equacionado [o cordão sanitário], em articulação entre as autoridades de saúde, as autoridades municipais de proteção civil," referiu.

Segundo a atualização desta quinta-feira, há registo de 13.956 casos confirmados e 409 óbitos por Covid-19, em Portugal.