​Covid-19: Pais aplaudem decisão de manter escolas fechadas e adiar exames

As associações de pais saúdam as decisões do Governo em manter o ensino a distância e só retomar as aulas presenciais no secundário caso haja garantias de segurança, assim como a opção de adiar os exames nacionais.



Tanto o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) como o presidente da Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação (CNIPE) aplaudiram as decisões anunciadas esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, para a área da educação, tendo em conta a pandemia de covid-19.

“As medidas correspondem ao que nós queríamos”, defendeu o presidente da CNIPE, Rui Martins, em declarações à Lusa, após a conferência de imprensa em que António Costa anunciou as medidas decididas hoje em Conselho de Ministros.

“São as opções possíveis tendo em conta a situação que vivemos”, corroborou o presidente da Confap, Jorge Ascenção, também em declarações à Lusa.

Os dois representantes dos pais e encarregados de educação apontaram como pontos positivos a decisão do Governo em manter as escolas fechadas e optar pelo ensino à distância até ao final do atual ano letivo.

A medida prevê uma exceção para os alunos do 11.º e 12.º anos, que poderão regressar às salas de aula, mas esta mudança estará sempre dependente da evolução da disseminação do novo coronavírus.

Tanto a Confap como a CNIPE concordaram com a decisão de os alunos do secundário puderem regressar às escolas em maio caso a evolução da pandemia assim o permita e tendo em conta as regras hoje anunciadas por António Costa.