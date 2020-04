Costa promete acesso às plataformas digitais para todos os alunos no próximo ano letivo

“Estou em condições de assumir que, no princípio do próximo ano letivo – aconteça o que acontecer –, nós termos assegurada a universalidade do acesso às plataformas digitais, quer em rede quer em equipamentos, para todos os alunos do básico e do secundário”, anunciou o primeiro-ministro.

Já para este ano e para os alunos do secundário, de acordo com o primeiro-ministro, está a ser feito um esforço “para poder apoiar os alunos do secundário que não têm equipamentos necessários ou que não têm acesso à rede para poderem ter a melhor qualidade possível do ensino à distância”.

“Nós sabemos que a desigualdade digital no secundário é bastante menor do que é no ensino básico”, afirmou, ressalvando que “com 78 disciplinas é impossível assegurar uma oferta televisiva porque não há espetro de canais suficientes para que isso seja possível”.

Já em relação à evolução da pandemia, de acordo com António Costa, é preciso ir projetando a vida e medidas “tendo em conta o fator de incerteza” que existe.

Entre os mais otimistas e os mais pessimistas, o chefe do executivo assume-se como "um realista”.

“Vou vendo os números dia a dia, vou acompanhando, desejando sempre o melhor, preparando-me sempre para o pior”, afirmou.