​Conheça as datas do concurso de acesso ao Ensino Superior de 2020

O Governo alterou o calendário dos exames finais nacionais do 11.º e 12.º anos, devido à pandemia de Covid-19, o que obrigou adaptar a calendarização prevista para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2020 (CNA2020).



O Ministério do Ensino Superior revela, em comunicado, as datas para os alunos apresentarem candidaturas à universidade ou politécnico, divulgação de resultados e matrícula.

Calendário previsto para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2020:

apresentação da candidatura à 1.ª fase do CNA2020 – de 7 a 23 de agosto;

divulgação dos resultados da 1.ª fase do CNA2020 – 28 de setembro;

matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos candidatos colocados na 1.ª fase do concurso nacional - 28 de setembro a 2 de outubro;

apresentação da candidatura à 2.ª fase do CNA2020 – de 28 de setembro a 9 de outubro;

divulgação do resultado da 2.ª fase do CNA2020 – 15 de outubro;

matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos candidatos colocados na 2.ª fase do concurso nacional - 15 a 19 de outubro;

apresentação da candidatura à 3.ª fase do CNA2020 – de 22 a 26 de outubro;

divulgação do resultado da 3.ª fase do CNA2020 – 30 de outubro;

matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos candidatos colocados na 3.ª fase do concurso nacional - 30 de outubro a 3 de novembro.

O ensino secundário ainda poderá haver aulas presenciais e o calendário de exames dos 11º e 12º anos é adiado, só abrangendo os exames específicos para acesso ao Ensino Superior, afirmou esta quinta-feira o primeiro-ministro.

Estas medidas foram anunciadas por António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros, adiantando que o calendário de exames do 11.º e 12.º anos terá a primeira fase entre 6 e 23 de julho e a segunda fase entre 1 e 7 de setembro".