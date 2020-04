Balanço DGS. 409 mortes e 13.956 infetados (mais 815 em 24 horas)

Veja também:

Portugal regista 409 mortos (mais 29 óbitos face a quarta-feira) e 13.956 infetados (mais 815) , segundo o boletim diário da Direção-Geral de saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quarta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (224), seguida da região Centro (104), da região de Lisboa e Vale do Tejo (72) e do Algarve, com oito mortos. O boletim dá hoje conta de um óbito nos Açores.



A maioria das vítimas mortais continua a ter 70 anos ou mais.

O relatório desta quinta-feira revela que 3.801 casos aguardam os resultados dos testes laboratoriais e quase 25 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias.



Até agora, 205 pacientes recuperaram da doença provocada pela Covid-19.

Segundo este boletim, estão internados 1.173 pessoas, das quais 241 estão nos cuidados intensivos.

Cerca de 87,2% dos doentes com Covid-19 são tratados em casa, revelou o secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales durante a conferência de imprensa.