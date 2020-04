Associações oferecem apoio à DGS para melhorar estratégia de divulgação de dados

Veja também:

Um grupo de entidades com experiência na área de Ciência dos Dados e da Saúde enviou uma carta aberta à Direção-Geral da Saúde, na qual expõe as falhas na disponibilização de dados por parte da Direção-Geral da Saúde (DGS) e oferece-se para prestar ajuda técnica e estratégica, apelando a uma maior colaboração com a sociedade civil.



A carta, escrita pela Associação Portuguesa de Ciência de Dados para o Bem Social (DSSG PT), e enviada no dia 7 de abril, foi assinada, até ao momento, pela Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Movimento Tech4Covid19.

"Embora o trabalho de divulgação e disponibilização de dados por parte da DGS tenha melhorado ao longo da epidemia, ainda assim se verificaram muitos atrasos, retrocessos, inconsistências e más práticas de partilha de dados", pode ler-se no documento.

A difícil extração de informação automatizada a partir do boletim diário, a ausência de notas metodológicas sobre a recolha dos dados reportados, a constante mudança dos indicadores apresentados, a presença de inconsistências pontuais e a paragem da atualização de plataformas de dados como a Vigilância de Mortalidade da DGS, são algumas das falhas apontadas pelas cinco entidades signatárias.

As associações esclarecem, ainda, que o objetivo da iniciativa é alertar a DGS para a importância da transparência e da colaboração cívica enraizada nos dados abertos na luta contra a pandemia do Covid-19.

A inexistência de um sistema de informação integrado no SNS terá "consequências ao nível da perceção pública da atuação da DGS e evolução da epidemia", esclarecem.

A análise construtiva à actuação da DGS presente na carta foi feita com base na experiência cumulativa de todas as entidades signatárias, que desde o início da epidemia têm vindo a analisar e disponibilizar dados acerca da mesma. "Desta análise emerge a falta clara de uma cultura de dados dentro da entidade, que os signatários se identificam a prontamente melhorar", escrevem.

Outras entidades interessadas podem juntar-se à lista de signatários, através do formulário disponibilizado pela DSSG PT.