Alunos do Básico ficam em casa (com telescola)

Veja também:

Os alunos do ensino básico, do 1.º ao 9.º ano, não terão aulas presenciais na escola até ao final do ano letivo devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa. A medida também abrange o 10.º ano.

O terceiro período escolar arranca a 14 de abril, mas sem atividades letivas presenciais no básico, afirma o chefe do Governo.

No caso do ensino básico, do 1.º ao 9.º ano, os alunos terão ensino à distância, que será garantido com o apoio da telescola, "com conteúdos pedagógicos que complementarão, sem substituir, o trabalho que os professores vêm mantendo com os seus alunos".