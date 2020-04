Itália ultrapassa as 18 mil mortes pela Covid-19 e novos contágios voltam a subir

Veja também:

Itália atingiu as 18.279 mortes associadas ao novo coronavírus, ao ter registado 610 óbitos nas últimas 24 horas, período durante o qual o número de novos contágios voltou a subir naquele país, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelas autoridades italianas.

Segundo a Proteção Civil italiana, o número diário de vítimas mortais associadas à doença Covid-19 contabilizado é superior aos dados dos últimos dois dias.

Em termos globais, desde o diagnóstico do primeiro caso de Covid-19 de contaminação interna no país, em fevereiro, Itália contabiliza 143.626 infetados, mais 4.204 em comparação com quarta-feira, indicou o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli.