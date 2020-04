Coronavírus. EUA com 1.973 mortes em 24 horas

Os Estados Unidos registaram, na quarta-feira (já quinta em Lisboa), 1.973 mortes causadas pela Covid-19. Isto, depois de, no dia anterior, terem também registado um número muito próximo dos 2.000, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

O número total de mortes nos Estados Unidos é neste momento de 14.695, tornando-se assim no segundo país com maior número de mortes desde que o surto começou.

Na quarta-feira, o Presidente norte-americano garantiu, em conferência de imprensa, que o combate contra à pandemia estava a correr melhor do que estavam à espera e que em breve tudo voltará ao normal.

“Estamos próximos de voltar a ter o nosso país de volta ao normal, mais cedo do que as pessoas pensam. Há muitos países impressionados com o que estamos a fazer”, disse Donald Trump, considerando que o pico “está perto”.

“Ainda haverá dias terríveis à frente, mas virão dias maravilhosos a seguir”, afirmou.

A primeira análise dos peritos apontava para um número de vítimas mortais entre 100 e 240 mil nos Estados Unidos. Trump acredita, agora, que não se chegará ao intervalo inferior.