Boris Johnson deixa os cuidados intensivos

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, saiu esta quinta-feira dos cuidados intensivos no hospital em Londres onde estava desde o início da semana, avança um porta-voz do Governo.

“O primeiro-ministro foi transferido esta noite dos cuidados intensivos para a enfermaria, onde vai ter um acompanhamento cuidadoso durante a fase inicial da sua recuperação. Ele está extremamente animado”, disse a mesma fonte.

Boris Johnson estava desde segunda-feira à noite nos cuidados intensivos do Hospital St. Thomas, em Londres, depois de ter sido internado no domingo "por precaução” para fazer testes por continuar com “sintomas persistentes ao fim de 10 dias”.