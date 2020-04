Abrandar medidas contra a Covid-19 prematuramente pode gerar segunda vaga da pandemia

Depois de revelar que a mortalidade na província de Hubei foi substancialmente mais alta do que no resto da China durante a primeira onda da epidemia de Covid-19, os investigadores avisam que, dado o risco substancial de o vírus ser reintroduzido no exterior com o aumento da atividade económica, é necessária a monitorização em tempo real da transmissibilidade e severidade da pandemia para impedir uma possível segunda onda de infeção.

"Embora as medidas de controlo pareçam reduzir o número de infeções a níveis muito baixos, sem imunidade coletiva contra a Covid-19, os casos podem ressurgir facilmente à medida que as empresas e as escolas retomem gradualmente a sua atividade", diz o professor Joseph Wu, da Universidade de Hong Kong, que coliderou a pesquisa.

Ainda assim, um dos autores desta investigação sublinha que mesmo as regiões mais ricas têm limites na capacidade de assistência.



"Mesmo nas megacidades mais prósperas e com mais recursos, como Pequim e Xangai, os recursos de saúde são limitados e os serviços sofrerão com um aumento repentino na procura", diz Gabriel Leung, da Universidade de Hong Kong, que adianta que um novo crescimento dos números de infetados após o alívio de medidas de contenção social poderá obrigar a um esforço redobrado dessas medidas para regressar aos valores originais, com perdas ainda maiores do que as já sentidas para a atividade económica.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 83 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o último balanço da Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes e 13.141 casos de infeções confirmadas.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado há uma semana na Assembleia da República.