​Tiago Machado: "Decisão de acabar com os campeonatos não profissionais pode não ser definitiva”

A decisão da Federação terminar os campeonatos não profissionais pode não ser definitiva. Há clubes que não estão de acordo, podendo impugnar a decisão com efeitos suspensivos. O especialista em direito do desporto, Tiago Machado, explica em Bola Branca, que a decisão federativa com base no ponto 6, do artigo 50º, o artigo que confere à Federação a organização das provas, não chega para dar por terminadas as provas.

“A Direção da FPF, nos termos do ponto 6, do artigo 50 dos seus estatutos, diz que organiza as competições nacionais não profissionais. Mas esta decisão de dar por concluídas as competições é uma interpretação muito lata e vai para além do que o artigo dos estatutos refere", explica.

Nesse sentido, Tiago Machado acredita que "qualquer clube participante no Campeonato de Portugal poderá impugnar a deliberação da Direção da Federação, através de uma Providência Cautelar. A forma do ato praticado pela Direção da FPF sendo administrativo é sindicável. Uma Providência Cautelar suspende a eficácia do ato”, detalha.

A fórmula para se encontrar as duas equipas a promover

A Federação, para além de ter anunciado o fim das competições não profissionais na presente temporada, devido ao novo coronavírus, prometeu para mais tarde a revelação do mecanismo para se encontrar o nome das duas equipas a promover à II Liga.

Tiago Machado coloca dúvidas sobre a legitimidade de uma decisão que precisaria de alteração dos regulamentos.

“O Regulamento do Campeonato de Portugal é completamente omisso em relação a situações desta natureza até porque é uma situação excecional. E qualquer alteração regulamentar teria de ser feita através de uma Assembleia Geral, o que nesta altura me parece difícil de convocar. Para além disso, criar uma norma 'ad hoc' neste momento que pudesse cobrir esta situação não vejo como será possível dados os constrangimentos do ponto de vista da capacidade regulamentar da Direção da FPF. Parece-me que se vai criar aqui um impasse. E os clubes interessados poderá impugnar para fazer valer as suas pretensões”, termina.