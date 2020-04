Presidente do Alverca critica decisão da FPF. "Atentado ao futebol português"

Veja também:

O presidente do Alverca não se conforma com o anúncio do fim dos campeonatos seniores não profissionais e tece duras críticas à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em entrevista a Bola Branca, Fernando Orge considera que a decisão da FPF "é um atentado ao futebol português e é um atentado às equipas que lutam pela subida à II Liga".

“Não concordamos com a decisão, porque desde a primeira hora que é nossa convicção é que iríamos acabar o campeonato, e que iríamos lutar dentro de campo com todos os adversários com as mesma armas, porque é dentro de campo que se faz a verdade desportiva. Estas são decisões extemporâneas e que acabam por prejudicar uma série de clubes que investiram. Ao invés, os que estão em incumprimento deixam de pagar os últimos dois meses de salários aos jogadores", assinala.