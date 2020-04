Jesus deve regressar aos treinos a 21 de abril

Veja também:

O presidente do Flamengo, o clube onde Jorge Jesus é treinador, anunciou que a equipa vai voltar aos treinos no dia 21 de abril, após terem sido interrompidos devido à pandemia da Covid-19.

A decisão foi tomada após Rodolfo Landim ter estado reunido com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, por videoconferência.

“O Flamengo já está a estudar o regresso. Já conversámos com vários clubes da Europa que estão a treinar, temos o processo todo detalhado, tanto do treino dos jogadores em casa como também o processo do regresso deles. E já temos tudo planeado para iniciar a partir do dia 21 de abril”, disse o presidente do Flamengo pela imprensa brasileira.

O treinador está em Portugal com a família em quarentena voluntária, desde 24 de março, mas terá de regressar brevemente ao Brasil.