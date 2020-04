​Há novas leis para o futebol, mas fora de jogo fica na mesma

O International Board aprovou várias alterações às Leis de Jogo para próxima época de 2020/21, com destaque para alteração das regras de mão na bola acidental, para além das repetição das grandes penalidades e recomendações para melhor comunicação com os adeptos das decisões do VAR.

A alteração mais significativa nas leis de jogo prende-se com a mão na bola não deliberada dentro da área. O especialista de arbitragem de Bola Branca, Paulo Pereira explica que em que parte do braço é considerado lance para penálti e em que circunstâncias a grande penalidade deverá ser assinalada.

“Na época que ainda decorre, sempre com um atacante jogue a bola com a mão, mesmo sem intenção, o árbitro assinala a falta porque é o que está estipulado nas leis do jogo. O International Board vem este ano dizer que essas mãos furtuitas só devem assinaladas caso resulte um golo ou uma clara oportunidade de golo", explica.

O International Board define também o que "é jogar a bola com a mão no corpo do jogador. Deve ser considerado mão quando a bola tocar num ponto abaixo do interior da axila. Aquelas situações em que os jogadores jogavam a bola na zona do ombro e eram punidos por mão na bola, na próxima época, não acontecerá porque apenas se irá considerar mão, a zona abaixo da linha da axila”, detalha.

Novas regras para repetição do penalti

A repetição do penalti passa a ter também novas regras. Se o executante não acertar na baliza o penalti não será repetido mesmo que o guarda-redes faça um movimento irregular entre os postes, antes da bola partir.

“Só deve ser repetido se o guarda-redes defender a bola. Se o guarda-redes fizer um movimento irregular antes da bola partir mas o jogador atirar para fora, ou aos ferros, o penalti não deverá ser repetido”, explica Paulo Pereira.

As conversas entre o VAR e o árbitro não serão divulgadas aos adeptos em tempo real ao contrário do que era defendido por alguns agentes do futebol. Não será possível ouvir essas conversas em tempo real embora o International Board faça uma recomendação no sentido de ser melhorada a comunicação e a transmissão das decisões para os espectadores nos estádios.

Regra do fora de jogo por afinar

O especialista de arbitragem Bola Branca, Paulo Pereira, assinala que nas alterações às leis de jogo, ficou algo por definir sobre a lei do fora de jogo depois de tanta polémica relacionada com as situações irregulares assinaladas por escassos centímetros.

“Fica claramente a faltar essa situação sobre a qual havia muita expetativa. O próprio presidente da UEFA falou na questão dos centímetros deixando algumas sugestões. Foi com admiração que não encontrei na circular uma única nota sobre este facto. Fico na expectativa por mais novidades, porque ainda há tempo para o reinício dos campeonatos, nomeadamente por esta questão do fora de jogo que levantou tanta celeuma na época passada”, refere Paulo Pereira.