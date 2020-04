Instado a comentar uma eventual reabertura das escolas, o autarca de Lisboa, comentador habitual no programa As Três da Manhã , considera que o regresso de todos os alunos às escolas colocaria em causa todo o trabalho já feito para se combater a pandemia de Covid-19 no país.

“É muito difícil assegurarmos esta compatibilidade das famílias em teletrabalho com filhos em casa. Os pais não estão preparados para substituir as escolas”, diz Fernando Medina na Renascença , nesta quinta-feira.

João Taborda da Gama, que partilha o espaço de comentário com Fernando Medina, destaca a dificuldade do teletrabalho com filhos em casa.

A sociedade “não estava preparada para fazer teletrabalho com as escolas fechadas e como a sociedade tem de continuar e a economia vai reabrir, é preciso perceber como é que as autoridades escolares estão a pensar que a escola cumpra essa função de acomodar, educar e dar oportunidades de convívio aos jovens num contexto diferente”, afirma.

“Porque Portugal já percebeu que o teletrabalho é uma coisa bonita, mas para qual a sociedade como um todo não estava preparada”, acrescenta.

Taborda da Gama chama ainda a atenção para o facto de muitos professores também serem pais e estarem em teletrabalho.

“O que interesse é o primeiro período do próximo ano letivo. Vai começar quando? Como a escola vai acomodar o afluxo de jovens e crianças permitindo recuperar o tempo em que a sociedade esteve fechada em casa a ver concertos e a fazer aulas de ioga?”, aponta.

Sobre o outro assunto em debate – a passagem do hacker português Rui Pinto a prisão domiciliaria e a sua disponibilidade para colaborar com as autoridades – João Taborda da Gama considera que se sabe pouco sobre este caso e espera agora seja possível perceber mais.