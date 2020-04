"Pacote sem precedentes". Eurogrupo fecha acordo para resposta económica à crise da Covid-19

“A reunião terminou com os ministros a aplaudir”, anunciou o porta-voz de Centeno, enquanto o ministro francês, Bruno Le Maire, dá conta de “um excelente acordo” que garante “500 mil milhões de euros disponíveis imediatamente” e prevê “um fundo de relançamento” no futuro.

Também o comissário europeu da Economia, o italiano Paolo Gentiloni, anunciou um acordo em torno de “um pacote de dimensões sem precedentes”.

Os detalhes do acordo serão explicados numa conferência de imprensa com a participação do presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, que terá início às 21h30 de Lisboa.

Segue-se, provavelmente já no início da próxima semana, uma reunião do Conselho Europeu, onde os chefes de Estado dos 27 vão discutir a ratificação oficial deste acordo.

Os números da Covid-19 na Europa: