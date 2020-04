Micro e pequenas empresas querem fundo de tesouraria com juros de 0%

Veja também:

Os Micro e Pequenos Empresários pedem ao Governo a criação de um fundo de tesouraria “ágil, rápido, eficaz e sem burocracias excessivas”, à margem da Linha Capitalizar 2018, com cabimento orçamental, e que "tenham juros à taxa zero e período de carência alargado".

Estes empresários argumentam que a grave crise sanitária que o Pais está a viver, exige do Governo respostas especiais para uma situação extraordinária e anormal que todos estamos a viver. “As medidas, mesmo insuficientes e confusas, na melhor das hipóteses e nas condições conhecidas, só levarão algum apoio financeiro às empresas no final do mês de abril, princípio de maio, o que é inaceitável, dado que a maior parte das micro e pequenas empresas já reduziram drasticamente ou até totalmente a sua faturação, desde o início de março”, identificam.

Esta é uma das exigências feita pela Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) em comunicado enviado aos meios de comunicação social. A outra exigência desta organização patronal é a de que o Governo crie, com urgência, uma medida que enquadre um apoio aos sócios gerentes, com trabalhadores por conta de outrem, "a pagar até ao fim do mês de abril, podendo ser prorrogável por seis meses".