Mário Centeno: "Estamos muito próximo de um acordo no Eurogrupo. Eu acredito"

09 abr, 2020 - 17:53 • Redação, com Lusa

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, adverte que os ministros das Finanças europeus têm de chegar esta quinta-feira a um entendimento sobre uma resposta económica conjunta à crise provocada pela pandemia covid-19, que esteja à altura das expectativas dos cidadãos.

“A confiança dos nossos cidadãos depende de nós. Temos de chegar a um acordo”, escreveu, numa mensagem publicada a meio da tarde na sua conta oficial na rede social Twitter. "Estamos muito próximo de um acordo. Eu acredito, ainda acredito, que desta vez todos nós estejamos à altura das circunstâncias. E mostrem o necessário espírito de compromisso, que é pedra basilar da nossa União", declarou Mário Centeno. Na mesma mensagem, ilustrada com uma fotografia sua a falar ao telefone, o presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças português dá conta de “contactos intensos” com os seus homólogos antes de a reunião do Eurogrupo, iniciada na terça-feira, ser hoje retomada, o que já não acontecerá à hora prevista. A reunião desta quinta-feira, considerada decisiva e conduzida por videoconferência desde Lisboa por Centeno, teve início na terça-feira à tarde e foi suspensa ao início da manhã de quarta-feira, após 16 horas de discussões sem que fosse possível chegar a um consenso, que tarda em ser alcançado, embora os responsáveis políticos garantam que já falta pouco.

Na terça-feira, numa mensagem vídeo divulgada antes do encontro — que é alargado aos países que não têm a moeda única –, Centeno dissera esperar um acordo sobre um pacote financeiro de emergência de grande envergadura, que ascenderá a 500 mil milhões de euros, bem como um “compromisso claro” relativamente a um plano de recuperação (posterior) de grande envergadura, o chamado novo ‘Plano Marshall’ para a Europa. A nível de resposta imediata, sobre a mesa está um pacote financeiro de emergência com três vertentes, ou “redes de segurança” — nas palavras de Centeno –, para proteger os trabalhadores, as empresas e os próprios Estados, sendo que os dois primeiros elementos já estão basicamente ‘fechados’.

Para os trabalhadores, os ministros deverão dar o seu aval à proposta apresentada em 2 de abril passado pela Comissão Europeia de um instrumento temporário, o ‘SURE’, que consistirá em empréstimos concedidos em condições favoráveis pela UE aos Estados-membros, até um total de 100 mil milhões de euros, com o objetivo de ajudar os Estados a salvaguardar postos de trabalho através de esquemas de desemprego temporário. Para isso, Bruxelas conta com um total de 25 mil milhões de euros em garantias voluntárias dos Estados-membros através do orçamento comunitário como forma de alavancar este fundo (o correspondente a 25% do teto máximo para empréstimos). Para as empresas, a solução deverá passar pelo envolvimento do Banco Europeu de Investimento (BEI), através de um fundo de garantia pan-europeu dotado de 25 mil milhões de euros, que permitiria mobilizar até 200 mil milhões de euros suplementares para as empresas em dificuldades, sobretudo Pequenas e Médias Empresas (PME). A questão mais complexa, e mais decisiva para os países mais afetados pelos ‘choques’ da pandemia nas respetivas economias, é a dos apoios aos Estados, que países como Itália, Espanha e Portugal gostariam que assumissem a forma de mutualização de dívida, ou seja, a emissão de obrigações europeias, os chamados ‘coronabonds’ ou ‘eurobonds’, que continua a merecer forte oposição de Alemanha e Holanda, sobretudo.