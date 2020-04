Papa. “O que faz Deus diante a dor” criada por esta pandemia?

“Nessas semanas de apreensão sobre a pandemia que está fazer o mundo sofrer tanto, entre as muitas perguntas que nos fazemos, também há perguntas sobre Deus: o que faz Ele diante de nossa dor? Onde está quando tudo corre mal? Porque não resolve rapidamente os problemas? Essas são perguntas que fazemos sobre Deus”, disse o Papa nesta manhã de quarta-feira.

Durante a audiência geral, que continua a decorrer à porta fechada, Francisco avançou para as repostas.

“Contemplando Jesus crucificado, podemos descobrir a verdadeira face de Deus: não um deus que seria uma projeção daquilo que somos – do que consideramos como sucesso, do nosso sentido de justiça, da nossa indignação – mas de um Deus que, em vez de se revelar de forma espetacular e impor com força, se revela através do amor, manifestado na humildade, proximidade e entrega”, afirmou.